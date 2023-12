Du Guesclin, connétable de France

Batailleur, voleur, insolent et rebelle : au début du XIVe siècle, en Bretagne, le jeune Bertrand du Guesclin, aîné de 10 enfants, fait le désespoir de ses parents par ses incartades permanentes. Pourtant, l'âge d'homme atteint, sa force physique et son aptitude innée au combat vont vite en faire un militaire de renom, alors que commence la guerre de Cent Ans. Dans la lutte continue que la France mène à l'envahisseur anglais, il fait preuve d'une vaillance et d'une loyauté sans faille à la couronne, jusqu'à devenir connétable du roi Charles V en 1370. L'histoire d'un chef de guerre exemplaire, inventif, droit et courageux, qui a marqué l'histoire de France comme l'une des plus grandes figures militaires du Moyen Age.