Nager dans le vent

Belle et séduisante, Nyembélé est une femme ambitieuse qui rêve de devenir riche et célèbre. Après vingt années de mariage, elle décide qu'il est temps de reprendre sa vie en main et de faire fortune. Lorsque Richard, son ex, revient dans sa vie, elle voit en lui la possibilité de grimper les échelons de la société et d'atteindre ses aspirations. Sa fuite avec lui et sa fille n'est que le début d'un long chemin de tribulations où maris cocus et enfants abandonnés peuplent une riche galerie de personnages. Jusqu'où Nyembélé sera-t-elle prête à aller pour assouvir sa soif de richesse et de célébrité ? A travers une plume soignée, Henri Joël Tatissong nous plonge au coeur d'une histoire familiale sulfureuse, où la dépravation et la débauche se dressent dans une immense fresque de dénonciation sociale.