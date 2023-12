Brûlante alliance ; Danger glacé ; Une vérité à haut risque

Brûlante alliance, Denise N. Wheatley Un tueur en série terrorise River Valley. Pour l'empêcher de nuire, le sergent Charlotte Bowman a besoin du plus efficace des partenaires, et vite ! Miles Love, détective californien, semble répondre à tous les critères et ils forment une équipe de choc... en dépit de leur passé marqué du sceau de la passion. Les enjeux sont colossaux, le tueur semble jouer avec eux, et au coeur du danger renaissent les flammes du désir : sortiront-ils indemnes de cette enquête ? Danger glacé, Cassie Miles Lorsque Jordan Reese-Waltham découvre que son ex-mari trempe dans des affaires particulièrement louches, elle s'enfuie pour protéger ses jumeaux. Elle n'a qu'une idée en tête : se cacher dans le chalet isolé de montagne de son premier amour, Blake Delaney. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que l'ancien Marine surgisse sur le pas de la porte et lui offre son aide... ainsi que peut-être une chance de raviver leur passion ? + 1 roman gratuit dans ce livre : Une vérité à haut risque, Robin Perini - réédité