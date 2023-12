Lorsque les frontières d'un pays se ferment, celui-ci devient-il une île ? En 2021, l'artiste entreprend de faire à pied le tour des 356 km qui séparent son pays de la France, la Belgique et l'Allemagne. Cela prendra 24 jour. A la manière d'une Robinsonne en son pays natal, l'artiste photographie et glane les moindres des choses : plumes d'oiseaux, cailloux, chaises abandonnées, lichens, friches... Ce faisant, elle provisionne et alimente une matériauthèque personnelle de formes et d'objets, dans le même temps qu'elle marque une pause, un arrêt dans sa façon de travailler : un temps soi.