Sur le banc du passé

En juin 2003, une inconnue est retrouvée inconsciente sur une plage de l'île d'Yeu. Victime d'une amnésie totale, Marie prend un nouveau départ. Vingt ans plus tard, alors qu'elle avait décidé de faire une croix sur son passé oublié, un inconnu surgit et trouble son quotidien. Des visions d'une enfance dorée surgissent en elle, mais sont-ce vraiment des souvenirs ? Ou bien n'est-ce que le désir d'appartenir à une famille ? Afin de démêler le vrai du faux, Marie part pour les Vosges, dans les petites rues de Fraize. Elle devra fouiller au fond d'elle-même, et laisse le meilleur comme le pire lui revenir. Retrouvera-t-elle la mémoire ? Et surtout, pourra-t-elle accepter la vérité qui s'y cache ?