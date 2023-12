Le jeu de l'escalier

Comme une montre sortie de son gousset L'escalier était aussi à remonter Effort sournois de la fin de journée Où R. Mutt pesait ses pas figuratifs Jusqu'au point d'arriver au sommet De certains paliers dits répressifs Richard Mutt est de retour et, désormais, il s'active à grimper, marche après marche, un escalier et à "évaluer" le sens de son histoire et de son art, tout en faisant son possible pour ne pas tomber, comme il le fait trop souvent, dans des pièges dérisoires... Après Poésies sous un échiquier, recueil dans lequel Ronan Moysan nous a permis de faire la connaissance du dénommé Richard Mutt, être fictionnel inspiré du pseudonyme utilisé par Marcel Duchamp pour signer son urinoir "Fontaine" , l'auteur nous plonge une nouvelle fois dans les réflexions conceptuelles de Mutt qui vont de paire avec le premier tome.