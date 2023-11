Fever Tome 10 : Fièvre électrique

Chaque action a ses conséquences... Enlevée à l'âge de neuf ans pour devenir une tueuse impitoyable, Dani O'Malley n'a toutefois pas perdu sa compassion ni sa volonté de vivre selon son propre code d'honneur. Le jour, elle garantit la sécurité de la population de Dublin. La nuit, elle chasse le mal et rend la justice sans pitié, résolue à permettre à ceux qu'elle aime de profiter d'une paix qu'elle n'a elle-même jamais connue. Mais le pouvoir peut se révéler coûteux... Quand la Reine des Faës a utilisé le dangereux et puissant Chant-qui-forme pour soigner le monde après les dommages infligés par le Roi du Givre Blanc, une magie désastreuse s'est infiltrée au plus profond de la terre et a réveillé une menace oubliée et maléfique. De sombres ennemis conspirent dans les ténèbres pour asservir l'espèce humaine... Accompagnée du redoutable et immortel Ryodan, Dani doit une nouvelle fois se battre pour sauver l'humanité, alors que son passé revient exiger d'elle un terrible tribut. Le prix qu'elle doit payer pour se servir des pouvoirs dont elle aura besoin est si terrible qu'il est bien possible que personne, pas même Ryodan, ne puisse la sauver. #UrbanFantasy #Faë #Dublin #Magie