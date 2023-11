Meurtre à Uluwatu

A Bali, il se dit que l'harmonie repose sur la coexistence des contraires. La liaison entre Barrel et Supatmiati aurait dû être très harmonieuse tant ces deux-là avaient si peu en commun... Lui, un Français sentimental et plutôt naïf cherchant l'amour sur l'île des Dieux, et elle, une beauté javanaise d'origine modeste venue tenter sa chance sur cette terre de tous les possibles, avaient le projet de vivre ensemble à Paris. Malheureusement, le corps de la jeune femme est retrouvé sans vie au pied des falaises proches du temple d'Uluwatu. L'enquête d'Iskandar Sawidra, tout puissant inspecteur général de police, s'oriente rapidement vers un meurtre dont le principal suspect n'est autre que Barrel. Aussitôt, un bras de fer entre les deux hommes s'engage.