La Valse des Illusions

Monica, jeune diplômée franco-italienne, quitte Rome pour s'installer à Nice afin de prendre un nouveau départ après la mort de ses parents. Elle porte dans ses bagages un roman qu'elle est déterminée à faire publier. Sa rencontre avec Alain, un éditeur renommé et père de famille respectable, lui permet de toucher son rêve du bout des doigts. Mais quel sera le prix à payer ? Entraînée malgré elle dans un tourbillon d'événements bouleversants, Monica découvre jour après jour le vrai visage d'Alain, un homme meurtri par le départ inopiné de sa femme et prêt à tout pour protéger l'illusion d'un foyer parfait. Dans ce chassé-croisé psychologique, entre fusion et confusion, bienveillance et répugnance, la relation d'Alain et Monica impactera leur vie et celles de tous ceux qui les entourent. Ce thriller glaçant au dénouement renversant ne laissera personne indemne.