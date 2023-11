Des proies pour l'ombre Tome 3 : Le rat et l'épée

Prenez garde aux ambitions dévorantes de l'ombre. Seulement dix-huit mois après le sacrifice de Keith, une nouvelle menace plane sur le monde surnaturel : le réveil du titanesque dévoreur d'âmes Spada. Mais le Dévoreur ne peut être libéré sans l'épée dans laquelle il a été scellé. Le Meneur, chef suprême de l'Ordre du Péché de Spada, lance donc à sa recherche un légendaire mercenaire allemand : le joueur de flûte de Hamelin. Afin de s'emparer de l'arme avant lui, Keith, John, Beth, les Stratton et Sorata s'unissent une nouvelle fois. Pendant ce temps, Eagle joue les infiltrés auprès du Meneur. Le passé de ce dernier est la clé qui permettra de mettre un terme à cette guerre, qui ébranlera le Cercle et ses Sorcières, et qui les forcera à faire face à leurs erreurs de jadis. Si la mémoire est une arme redoutable, la perdre ouvre la voie à l'horreur. #Paranormal #Amitié #Vampires #Choix #Nécromancie #Guerre #Dragons #Passé #Mélancolie #MythologieCeltique #Romance #MM