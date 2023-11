Les aventures amoureuses d'un super méchant Tome 1 : Méchant malgré lui

Ce cambriolage était une mauvaise idée. Et ce super-héros sexy ? Encore pire ! "Je veux que tu m'aides à braquer une banque". J'aurais dû claquer la porte au nez de mon frère. Mais si je l'avais fait, je n'aurais pas rencontré August, l'un des super-héros de la ville... et accessoirement l'homme de mes rêves. Il est sexy, gentil et adorable, tout ce que je suis censé détester. Eh oui, je suis un super-méchant... enfin, en quelque sorte. Franchement, je préférerais me rouler en boule dans mon lit plutôt que de commettre des crimes. Mais les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, surtout quand on a été élevé par des criminels de bas étage qui ne savent même pas voler du papier toilette sans se faire prendre. Mais à force de passer du temps avec August, je commence à penser que peut-être... Sauf qu'il ignore que je suis Léviathan, un méchant extrêmement puissant. Pas terrible, hein ? Quand de vrais super-vilains décident de s'en prendre à August, je dois révéler à tout le monde ma véritable identité. Mais les méchants et les héros ne sont pas censés s'entraider (et encore moins tomber amoureux). Cela dit, je n'ai jamais été très bon pour suivre les ordres. #SuperHéros #SuperMéchant #BienVSMal #Humour #Secrets #MM "Plein d'esprit, sexy, effronté et sensationnel. Ce premier tome va vous faire pleurer de rire ! " Lecteur Amazon "Ce roman est un vrai bijou ! Des super-héros gays pour Noël, que demander de plus ! " Gail Carriger, autrice de la série best-seller Le protectorat de l'Ombrelle "Ce livre est une succession de blagues ingénieuses en plein milieu d'une bataille entre le bien et le mal. J'étais soit en train de mourir de rire, soit en train de glousser, et je n'arrivais plus à le lâcher". Lectrice Goodreads