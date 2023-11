Piper Fallon Tome 4 : Plus chaud que l'enfer

Chasseuse de sorcières. Démon de rage. Reine de New Chicago. On m'a donné bien des noms au fil des années. Après dix ans à cacher ce que je suis vraiment, j'ai enfin décidé de me révéler au grand jour et de lutter pour nous offrir un avenir meilleur. Je savais que des forces s'opposeraient à mon règne, mais je n'imaginais pas qu'elles seraient aussi puissantes. L'arrivée de Lorcan dans notre monde change totalement la donne. Pour diriger, il faut faire des sacrifices. Céder une part de soi. Mais que se passe-t-il quand le prix à payer est trop grand ? Quand on ne parvient pas à s'y résoudre ? Une nouvelle ère est sur le point de débuter, et le moindre faux pas pourrait bien détruire tout ce que j'ai entrepris pour en arriver là. #UrbanFantasy #Magie #Démons #Sorcières