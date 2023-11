On ne présente plus le photographe Eric Canto, connu évidemment pour sa griffe ‘noir et blanc' dans l'essentiel de ses photos live, et tout particulièrement pour les 13 années (et huit albums) qu'il a passées aux côtés de MASS HYSTERIA comme directeur artistique. Après "A Moment Suspended in Time" en 2018, et "Mass Hysteria Live" en 2019 puis "Mass Hysteria, 10 ans de Furia" qui a remporté la Victoire de la Musique Rock & Métal en 2021 du "Livre de l'Année 2021", c'est donc ici le lancement de son 4e livre, "RoadBook : chroniques d'un photographe dans la jungle musicale"! "RoadBook" rassemble plus de 500 photos inédites prises au cours de la carrière de deux décennies d'Eric Canto en tant que photographe de concert. Les photos sont accompagnées de textes, de chroniques ou d'anecdotes de l'auteur, offrant au lecteur un aperçu de l'envers du décor.