L'essor des nouvelles technologies pose d'importants problèmes de souveraineté. Les grandes entreprises du secteur, notamment les GAFAM et leur homologues chinois BATX, utilisent leur taille et leur pouvoir de marché pour violer la souveraineté des Etats en imposant leurs règles ou en influençant la création des lois en fonction de leurs intérêts. Ingérence dans les politiques publiques, perturbation du débat démocratique au moyen d'algorithmes, privatisation du droit, contournement des législations nationales : les atteintes à la souveraineté sont multiples. Or, le débat actuel sur la souveraineté numérique se limite souvent à un aspect assez marginal : le lieu de stockage des données. Cet ouvrage brosse un panorama des problématiques que soulève la révolution technologique et présente des propositions, en matière de droit ou d'infrastructures, pour rétablir cette souveraineté et la pérenniser.