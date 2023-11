Quel droit de la santé au travail après la Covid-19 ?

A tous les stades de la relation de travail, la santé des travailleurs peut être mise à l'épreuve. La pandémie a mis en lumière l'importance du droit du bien-être au travail. Le présent ouvrage poursuit dès lors un double objectif : d'une part, faire le bilan de notre droit de la santé au travail tel qu'il a été mis en oeuvre lors de la pandémie de la Covid-19 et, d'autre part, tirer les leçons de cette mise en oeuvre en proposant des pistes d'amélioration de l'effectivité de ce droit. Quelle est l'évolution du dialogue social européen ? Comment les travailleuses du secteur des titres-services parviennent-elles à protéger leur santé au domicile des particuliers ? Comment fonctionnent le contentieux et la concertation sociale en matière de bien-être au travail et comment pourraient-ils mieux fonctionner ? En hommage à Laurent Vogel, cet ouvrage développe quatre thématiques capitales pour l'évolution du droit de la santé au travail : le rôle de l'Europe, l'approche contentieuse du droit du bien-être au travail, les inégalités de genre et de classe, et enfin, la démocratie au travail. En soulevant une grande variété de questions, ce livre entend non seulement penser la santé au travail mais surtout penser à la transformer de la meilleure façon qui soit ; il s'adresse à un large public.