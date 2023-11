La vie de Miyó Vestrini, née à Nîmes en 1938, tôt immigrée au Venezuela et suicidée en 1991, est une révolution. Un mouvement qui s'ouvre, s'accomplit et se clôt dans la détonation, engageant le corps de la poétesse et toute son oeuvre que ce livre, une anthologie, tente de traverser en lui conservant son intonation particulière : brièveté, netteté, gravité. Contemporaine des avant-gardes artistiques vénézuéliennes, la poésie de Miyó Vestrini, sèche et destructrice, ironique et délicate, est à la mesure d'une existence, de ses appronfondissements (le féminisme, l'amour et les amitiés politiques) et de ses révoltes (l'esseulement, le suicide et les deuils). Grenade dans la bouche est la première traduction de Miyó Vestrini en français. Livre-vie parcourant trente ans d'écriture, il retrouve la prolixité et la variété des situations ou des scènes d'écriture de "la Sylvia Plath vénézuélienne" .