Kuma Kuma Kuma Bear - Tome 8

Et un kraken géant de pêché ! Mais voilà qu'en plus, Yuna se met à semer des statues d'ours dans son sillage ? ! Yuna se rend dans une ville portuaire, espérant y faire le plein de nourriture, mais elle se retrouve confrontée à un gouvernement local corrompu... et une créature maritime géante, un " kraken ", a élu domicile à proximité ! Yuna va devoir se surpasser si elle veut retrouver le miso, la sauce soja, les fruits de mer et le poisson qu'elle aime tant ! L'aventure continue pour notre ourse préférée !