Albert Londres et la photographie

En 1932 Albert Londres, disparaissait tragiquement en mer. Reporter de terrain, l'homme a parcouru le monde pour enquêter, alerter, dénoncer. Considéré grâce à ses écrits comme l'un des plus grands noms de l'histoire de la presse, il est aussi l'auteur de quelque 800 photographies illustrant ses enquêtes, certaines publiées ici pour la première fois. Par l'écrit, Albert Londres dénonce. Par l'image, il prouve - accompagnant ainsi l'essor de l'image dans l'information et l'émergence du photojournalisme. Ce livre est donc à la fois une plongée dans l'histoire du début du XXe siècle, un voyage aux origines du journalisme contemporain, et une réflexion sur le rôle qu'y joue l'image. Il est accompagné d'un texte d'Hervé Brusini, journaliste, président et ancien lauréat du Prix Albert Londres.