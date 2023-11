Médiatisation de l’information. Pratiques journalistiques en RD Congo

L'information médiatique est le fruit d'un travail journalistique dans lequel interviennent des professionnels des médias et une entreprise de presse. Le travail journalistique comporte une démarche et un processus de recherche et de collecte des données préalables au traitement et à la diffusion des informations. Par conséquent, la pratique de ce métier exige la "culture professionnelle" : la technicité, le flair intuitif, la prestance et le savoir-faire, la culture générale. Cet ouvrage est la théorisation des pratiques journalistiques dans les médias traditionnels (presse, radio, télévision, agence) et en ligne (le web) en République Démocratique du Congo. Il s'agit d'une praxis fondée sur la conceptualisation ainsi que la contextualisation de la médiatisation de l'information et qui a débouché sur une heuristique : la théorie éclaire la pratique. Destiné aux professionnels des médias comme aux enseignants et aux étudiants en journalisme, ce livre pose les bases des principes et des règles qui guident la production des contenus médiatiques.