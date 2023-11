Dare you to love me

Troy Serrano a tout pour déplaire. Il ne faudrait surtout pas qu'Aspyn l'oublie... Aspyn a toutes les raisons de ne pas être attirée par Troy Serrano : il est insupportable. Ils se sont détestés au lycée, c'est l'ex de son amie et elle lui a rayé sa voiture dans le passé (c'est une longue histoire, mais il l'avait bien cherché). Lorsqu'elle est assignée à passer du temps avec lui pour le travail, elle se rend compte que sous ses airs arrogants se cache un homme irrésistiblement beau et talentueux (bien qu'elle ne l'admettrait pour rien au monde). Entre les disputes hilarantes et les regards appuyés, l'attirance devient difficile à ignorer. Et puis il y a cette nuit, au bar, où leur frustration accumulée éclate enfin... Mais Aspyn refuse d'admettre que cela signifie quoi que ce soit. Après tout, comment peut-elle être attirée par celui qu'elle devrait détester ? Et puis, comment peut-on fantasmer sur un mec qui a besoin de leçons de conduite ? Ce gars est un vrai danger public. #RomanceContemporaine #EnemiesToLovers #Standalone #Sexy