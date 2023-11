Quand le bonheur se met en pause

Léna, une jeune femme d'une trentaine d'années, doit lutter contre la maladie. Elle ne connaît pas encore sa force et son courage pour traverser cette épreuve. Son mari, Pierre, perdra tout espoir et sera apeuré par la souffrance de son épouse. Léna traversera de nombreux évènements auxquels on ne s'attend pas, avec une touche de magie et beaucoup d'amour. Les murs de l'hôpital lui deviendront familiers et de belles amitiés naîtront. Léna et ses amis se battront chaque jour pour leur vie ou pour leur mort, afin que leurs choix soient respectés.