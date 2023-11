Comment prendre le pouvoir sur sa vie. Etre vraiment soi-même en toutes circonstances, libérer tout son potentiel, transformer ses rêves en réalité

Ce conte philosophique nourri par plus de 40 ans d'expérience explicite de vraies solutions pour être vraiment soi-même en toutes circonstances, libérer son potentiel et vivre la vie dont on rêve. C'est dans une forêt que Tiwëne fait l'incroyable rencontre d'un vieux sage qui l'initie aux savoirs fondamentaux : développer l'étonnant pouvoir de l'esprit et de la conscience, apprivoiser ses émotions, instaurer une relation authentique et profonde avec autrui même dans les conflits, gagner en clairvoyance en enrichissant sa façon de penser, oeuvrer pour réaliser ses rêves... Le langage simple et concret ainsi que les dessins (3 à 4 illustrations couleur par page) permettent une compréhension et une mémorisation en profondeur. Ces précieux enseignements sont entrelacés de beaux moments de communion avec la nature.