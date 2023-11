Nouvelles générations : les albatros. Notre siècle sera inclusif ou ne sera pas

Chaque génération est toujours le reflet de la génération qui l'a précédée. Ca, il faut l'entendre. Pour preuve ? Cela fait plus de vingt ans que les écoles, les universités ont mis la transmission des valeurs au coeur de leurs enseignements. Peut-on dire pour autant que les générations formées ces dernières années sont plus ouvertes, plus inclusives, que celles qui les ont précédées ? L'inclusion, parce qu'elle fait clé de voûte et ouverture à la paix sociale, mais aussi à la paix économique et environnementale, est d'abord un projet politique. Pour briser cet éternel retour du même, pour contribuer à créer un monde, pour de vrai, plus juste, plus pacifique, plus durable, nous devons faire place nette aux nouvelles générations. Sur cette Terre qui sera leur, et où la seule loi, dans le respect des autres, de la Planète et du vivant, doit être de devenir soi, qu'ils puissent alors, dans toutes leurs singularités, déployer leurs ailes de géant.