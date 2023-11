Les Cahiers dynamiques N° 82 octobre 2023 : La protection de l’environnement, le développement durable

Le développement durable est-il un enjeu éducatif ? Source de citoyenneté, de respect de l'autre à travers le respect de la nature, la protection de l'environnement peut être un formidable levier éducatif pour travailler l'empathie et le vivre-ensemble. A tel point que de nombreux services se sont emparés du sujet pour en faire un axe de travail. L'écologie sociale, qui définit les problèmes écologiques comme découlant principalement de problèmes sociaux, notamment des différentes formes de hiérarchies et de dominations, n'est pourtant pas une découverte récente. Mais, tiraillés par des injonctions parfois contradictoires, les travailleurs sociaux pourraienttrouver là une source de réengagement positif et d'opportunité pour accompagner les jeunes sur la voie de l'émancipation, en les aidant à se projeter dans la génération suivante.