Drink design. L'art et la passion du cocktail

Le livre ultime sur la " nouvelle culture cocktail " : design, inspiration, histoires, recettes. Tous les passionnés en témoignent : un cocktail, c'est bien plus qu'une recette. C'est une atmosphère, le témoignage d'une époque, une secrète alchimie, le pari fou de créer constamment de nouvelles émotions gustatives, visuelles et artistiques. Conçu comme une invitation à la découverte de la culture cocktail - de son histoire et de ses inspirations, des recettes les plus classiques aux plus innovantes, des saveurs, des épices, des sirops qui font le renouveau de la mixologie -, ce livre est aussi et surtout une porte ouverte sur l'imagination et la création. Car dans un cocktail, tout est question d'inspiration, du design du verre au choix du nom, poétique ou insolite, de la palette de cou leurs aux parfums liquides. Une inspiration qui se nourrit de tous les arts : littérature, cinéma, architecture, musique et danse, gastronomie bien sûr et même peinture... Riche d'une histoire qui a traversé les siècles et les conti nents, l'art du cocktail est l'un des plus complets et des plus vivants qui soient. Ce livre en est le mani feste : le " Drink Design " permet de créer et de partager, au-delà du cocktail, une véritable expérience.