Game Boy Anthology

Depuis son lancement le 21 avril 1989, le Game Boy a marqué l'histoire des jeux vidéo. Après le succès mondial des Game & Watch et de la Famicom (NES en Occident), Gunpei Yokoi et Saturo Okada, maîtres du hardware de Nintendo, ont mis à profit leur expérience et expertise en concevant une machine simple aux avantages indéniables. En 10 ans d'une vie riche et tumultueuse, la Game Boy, détonateur de la démocratisation du jeu vidéo, aurait pu ne jamais voir le jour. Elle est aujourd'hui une machine culte. L'Anthologie Game Boy revient sur l'incroyable épopée de cette console mythique à travers son catalogue de plus de 1050 jeux, son histoire mouvementée, sa technologie et ses différentes variantes (Game Boy, Game Boy Pocket & Game Boy Light).