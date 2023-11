SOS Nécromancienne Tome 2 : Recherche rencard pour démons tentateurs sadiques

Avoir une vie normale et ennuyeuse ? Ce n'est plus d'actualité depuis que j'ai rejoint l'USCS. Après avoir échappé de peu à la fin du monde, j'aurais aimé qu'on m'accorde un peu de répit. (Je pense l'avoir bien mérité). Mais c'est peine perdue quand on habite Tenval, rien ne tourne jamais rond dans cette ville ! Entre les préparatifs du mariage de ma cousine et ma lutte constante pour ne pas être attirée par le beau et ténébreux barman, je ne sais plus où donner de la tête. J'ai empêché l'apocalypse. L'univers pourrait avoir pitié de moi, et même tenter de me faciliter la vie. Un genre de bonus pour service rendu. Mais non ! Les galères continuent de s'accumuler, et avec elles, de nombreux cadavres. Il semblerait même qu'un nouveau groupe de démons sévisse en ville. Et si ces démons n'étaient pas là par hasard et que leur présence était tout sauf une coïncidence ? Je crois que les ennuis ne font que commencer...