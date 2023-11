L'arbre poésie. Anthologie bilingue

La poésie de Saúl Ibargoyen, telle un être vivant, s'étend en de multiples ramifications, déployant la complexité de lignes esthétiques dont le point de départ est cet unique tronc, le poète lui-même, nourri de vastes racines, d'influences reçues et d'affinités ressenties. Les registres sont variés, depuis le poème long jusqu'au micro-poème, depuis la prose jusqu'au haïku, depuis le déchirement élégiaque jusqu'à la célébration de l'aventure humaine, et les sources d'inspiration ressortissent autant à l'engagement personnel et au combat politique qu'à la quête de spirituel. Les compilateurs réussissent la tâche remarquable de mettre en lumière la structure intérieure de cette oeuvre monumentale tandis que les traducteurs se complètent pour démêler une écriture qui va du familier au surréaliste en passant par les tons de l'humour, de la fureur et de l'allégresse, donnant à voir pour la première fois au lecteur francophone "l'Arbre poésie" de Saúl Ibargoyen.