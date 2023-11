Soavadia Bon voyage. Chroniques d’une infirmière en unité de soins palliatifs

Une infirmière partage dix années d'expérience dans des unités de soins palliatifs en France. Avec elle, nous découvrons ce qui fait le quotidien d'une profession qui est tout sauf sinistre et où les qualités humaines sont aussi importantes que les connaissances et le savoir-faire médical. Laïcité, euthanasie, sexualité et droits des mourant·e·s, vocation des soignant·e·s... tous ces sujets sont abordés concrètement, sans tabou, avec beaucoup de sensibilité et d'humour. Cet ouvrage s'adresse d'abord aux soignant·e·s en exercice ou en formation auprès desquel·le·s cette infirmière a l'habitude d'intervenir, mais il nous intéresse tous et toutes, tant les questions existentielles sur la fin de vie sont universelles : mourir, mais quand, où, comment, dans quelles conditions et à quel prix ??