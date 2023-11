La construction de l'identité par le langage. Une approche pluridisciplinaire

Notre appartenance au monde du vivant en tant qu'Homo sapiens s'inscrit dans l'observation des objets du monde participant de notre environnement et est à l'origine de l'expérience du miroir chez les grands primates. Chez l'être humain, cette procédure, en corrélation avec le langage articulé, est à l'origine de la construction identitaire, construction qui réfère à l'identité anthropomorphique et à son évolution en synchronie et en diachronie. L'identité peut, également, prendre sa source d'un secteur professionnel spécifique ou de la structure groupale. Nombre d'exemples permettront au lecteur de mieux comprendre cette approche particulière de la mise en relation entre langage et identité.