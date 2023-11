En se plongeant de manière radicale au coeur des diversités sexuelles qui surgissent du Capitalisme actuel et en esquissant une clinique psychanalytique en mesure de prendre en compte ces dernières, Nous(Autres) monstres... Libérons Sade engage une réflexion autour d'une philosophie pour les humains du XXIe siècle. Ricardo Espinoza Lolas convoque l'incroyable Marquis de Sade, qui nous signale notre côté monstrueux - non pas comme un trait négatif qu'il faudrait à tout prix corriger ou éliminer, mais comme un trait radicalement humain. Dans sa quête pour penser l'humain sans le dispositif du moi et la névrose, l'auteur mobilise tour à tour la psychanalyse, le féminisme, la théorie critique, la philosophie, l'histoire, la politique et les arts. Cet essai se prolonge de manière radicale à travers une déconstruction des catégories psychanalytiques de névrose, de psychose et de perversion, et la proposition d'une clinique et d'une politique nouvelles qui prennent en charge la souffrance humaine et construisent du commun dans la différence. Nous(Autres) monstres... Libérons Sade est un ouvrage de grand intérêt à la fois pour les psychanalystes en exercice, les cliniciens lacaniens et les spécialistes de la psychanalyse, et, plus largement, pour le féminisme, la philosophie, les études culturelles et la théorie critique.