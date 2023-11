Les travailleurs sociaux face au néo-libéralisme. Entre assentiment et résistance

La situation sanitaire que le monde a connue depuis 2020 a révélé d'une manière tragique la fragilité du travail social avec des dispositifs qui pouvaient, jusque-là, compenser des manques criants concernant les effectifs professionnels mais également les difficultés financières et matérielles. L'épidémie a été révélatrice de malaises anciens et profonds dans les secteurs du sanitaire et du social. Cet ouvrage issu d'une enquête sociologique tente de comprendre les multiples tensions auxquelles sont actuellement confrontés les professionnels du lien social. Il analyse l'intensification des mutations du travail social qui ont pour caractéristiques l'imposition d'une rationalité technique et gestionnairequi se traduit par une recherche permanente de performance, d'efficacité et d'une " bonne gestion " au détriment de savoirs et expertises professionnels issus de la relation d'accompagnement. Comment les travailleurs sociaux accueillent-ils ces mutations ? Y adhèrent-ils ou entrent-ils en résistance ? Cet ouvrage développe un regard critique et informé sur les métamorphoses du travail social confronté au nouveau management public ; il donne également des armes intellectuelles à toutes celles et ceux qui croient en l'existence d'un travail social répondant aux logiques de solidarité plutôt que de performance.