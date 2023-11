Guide pour nécromancien en herbe Tome 7 : Trois petits épilogues macabres

Suivez Linus et Grier dans leurs nouvelles aventures et leur nouvelle vie à travers ces trois novellas du Guide pour nécromancien en herbe ! Vont-ils réussir à survivre à tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin ? Le jour du mariage de Linus et Grier est enfin arrivé ! Tout est prêt, ils n'ont plus qu'à échanger leurs voeux et s'envoler pour leur lune de miel. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Entre meurtres, incendies volontaires et overdose de gâteaux, les deux amoureux vont devoir tout faire pour survivre à leur propre mariage. Pour leur lune de miel, Linus a préparé une surprise à Grier, fan de paranormal : un week-end dans un hôtel hanté, célèbre pour envoyer ses clients à l'hôpital ! Mais voilà, la famille Oliphant est sous l'emprise d'une malédiction depuis des générations, et nos deux jeunes mariés ont hâte de résoudre ce nouveau mystère... Cependant, les fantômes du coin ne le voient pas de cet oeil-là ! Leur lune de miel leur sera-t-elle fatale ? Les ballons, les cadeaux, et surtout les gâteaux sont prêts pour la baby shower, et Grier est impatiente de déguster ce délicieux moelleux au citron... mais rien ne se passe comme prévu ! La Grande Dame a disparu, et si Grier veut que son enfant ait une grand-mère, il faut qu'elle enquête. C'était sans compter sur ledit enfant, qui a bien décidé de pointer le bout de son nez plus tôt que prévu... Linus et Grier n'ont plus qu'à espérer que leur nouveau rôle de parents n'aura pas leur peau ! #UrbanFantasy #Romance #Vampires #Nécromancien