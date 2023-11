Marmottine. La petite marmotte qui n'avait pas peur de l'hiver

L'hiver approche. Les animaux des alpages s'y préparent, Marmottine et sa famille aussi. Tandis que les parents, les frères et soeurs de Marmottine s'activent à rendre le vaste terrier confortable, la benjamine reste à l'écart. Elle ne veut pas s'enfermer pour des mois dans le noir, Marmottine veut passer l'hiver au grand air ! Alors, un matin, "confiante, curieuse et obstinée" , la jeune marmotte s'enfonce dans la forêt. Elle y croise le chamois, la perdrix des neiges et l'écureuil. A tous, elle demande leurs secrets pour passer l'hiver au grand air. Chacun révèle sa particularité : le chamois avec sa fourrure épaisse se réfugiera sous le couvert des arbres, la perdrix se laissera recouvrir d'un manteau de neige, comme un igloo, l'écureuil, lui, se préparera un nid douillet dans les arbres. Rien de tout cela n'est à la portée d'une petite marmotte. Pourtant, "confiante, curieuse et obstinée" , Marmottine continue à s'enfoncer dans les bois. Jusqu'à ce que les hurlements dans les arbres lui fassent craindre l'arrivée d'un prédateur. Lorsqu'elle émerge de la veille souche où elle s'était précipitée, prise de panique, la neige est là. Marmottine s'en réjouit et joue un moment dans la neige... avant de s'effondrer, transie de froid, épuisée par tant efforts et tant d'émotions. Heureusement, ses amis, le chamois, la perdrix et l'écureuil la ramèneront à temps jusqu'au terrier de ses parents.