L'économie circulaire. La stratégie pour une Suisse durable ?

La nécessité de réduire l'impact écologique de nos modes de production et de consommation est unanimement reconnue. Pour y parvenir, l'économie circulaire propose une logique alternative au capitalisme dominant depuis la révolution industrielle : au lieu d'appréhender les flux de matière et d'énergie a? sens unique, de l'extraction au rebut, elle les conceptualise en cycles fermés, a? l'instar du fonctionnement des écosystèmes naturels. Dans sa vision idéale, elle renonce même à toute extraction nouvelle de matières premières et à tout déchet, ce dernier représentant un potentiel de ressources a? valoriser, si possible, a? l'infini. Ce livre présente de manière simple le concept d'économie circulaire, ses principales stratégies de rétention de valeur et les enjeux liés a? sa popularisation récente. Enfin, il propose un aperçu actuel des implications sociétales, politiques et juridiques liées a? la transition vers une économie circulaire en Suisse.