Les sociétés d'étudiants. Des actrices méconnues de l'histoire suisse

Depuis le début du 19e siècle, les sociétés d'étudiants ont marqué l'histoire de la Suisse de leur empreinte et rempli une mission politique de premier plan dans la construction de la Confédération moderne. Ce livre détaille leur fonction de convivialité et de sociabilité, à travers des rituels hérités du Moyen Age, mais aussi leur rôle de creusets idéologiques pour la formation politique, à une époque où les partis ne sont pas encore organisés en entités distinctes. On en veut pour preuve que tout le personnel politique d'alors passe par ces sociétés, y compris certains conseillers fédéraux. Cet ouvrage embrasse le passé peu connu de ces sociétés d'étudiants comme phénomène culturel et social, mais également les crises qui ont jalonné leur histoire : l'épreuve des extrémismes entre 1914 et 1945, celle de la libération de Mai 68, ou les mutations plus récentes du champ universitaire.