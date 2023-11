Baki the Grappler - Tome 24 - Perfect Edition

Un double dénouement. Les 5 minutes les plus haletantes du tournoi de l'arène souterraine du Tokyo Dôme vont bientôt arriver à leur terme. Sous le coup d'une hémorragie impressionnante, Baki refuse néanmoins de jeter l'éponge tandis que Jack lui révèle l'origine de sa puissance surhumaine. Notre jeune héros arrivera-t-il à battre celui dont il partage le sang ou chutera-t-il depuis cette dernière marche sans parvenir à obtenir la fameuse ceinture pour laquelle pas moins de 38 combattants ont combattu ? Quel sera la conclusion de cette compétition hors normes ? Qui repartira vainqueur et auréolé du titre de champion ? L'ogre se gardera-t-il d'intervenir jusqu'au bout ? Découvrez aussi dans la foulée une histoire spéciale mettant en scène deux lutteurs aussi puissants que renommés : Antonio IGARI et Toba la Montagne vous offriront ce que même les plus passionnés des fans de puroresu n'auraient pas pu espérer...