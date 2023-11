Sotizerie BD

La ricane s'invite dans les urnes pour les prochaines municipales ! Lassé de la bureaucratie des politiques et du mépris des citadins, Riton se laisse embarquer dans les conneries de la Sotizerie et décide de se présenter aux prochaines élections municipales. Bon, il était bien cuit ce soir-là, mais comme tout le 6 roses, le bar du Bourg, s'en souvient, il va falloir assurer maintenant. Assisté de Kévin, le jeune du Bourg qui passe son temps à faire des tonneaux en C15, Cindy, belle plante du village et fille d'agri, Carotte, Hervé, Sacoche, la père Bichet et même la Momone, l'ancienne qui rouspète sur tout le monde, Riton est prêt à battre à plate couture l'un des derniers partis politiques qui chasse sur le terrain de la ruralité : le parti écolo... Auteurs : Scénariste et dessinateur, Jack Domon est spécialisé depuis plus de 10 ans dans la BD d'humour. Saxophoniste du groupe Skarface, il plonge aussi dans l'imagerie rock'n roll grâce à une double page réalisée pour le Rock'n'Folk de Philippe Manoeuvre. Il développe ensuite des collaborations dans l'édition, la presse... Qui sont Titi et Riton aka les Daft Punk du Bourg ? Derrière ces 2 noms se cachent les fondateurs de La Sotizerie ! Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux et de constater qu'il s'agit de LA communauté représentant la France rurale et la vie au quotidien dans ces villages trop souvent oubliés. S'y mêlent humour décalé, cascades abracadabrantesques, blague potache et ricanante. Le parfait cocktail pour tous les amateurs d'apéro, d'humour noir, de belles cylindrées, et autres sottises.