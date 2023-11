Ce court récit de voyage de la féministe pacifiste Camille Drevet nous emmène dans l'Indochine française de 1927. Il fait entendre la révolte qui gronde contre un système de "lèse-humanité" qui doit être changé au plus tôt. Loin de faire dans l'exotisme, Les Annamites chez eux est un solide réquisitoire contre le colonialisme et un exceptionnel plaidoyer pour libérer la population afin d'éviter les conflits qui s'annoncent de plus en plus clairement. Capitalisme-colonialisme-guerre : le tout entre pour la voyageuse dans une logique internationale injuste et inhumaine qui doit être combattue et remplacée par une autre vision du monde : anticoloniale, pacifique, humaine. C'est le texte d'une sonneuse d'alarme que Camille Drevet écrit là. Hélas, qui l'écoutera... ?