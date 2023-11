Apprendre à diriger, diriger pour apprendre. Leçons d'un leader de Toyota, Isao Yoshino, sur une vie d'apprentissage

Avec une carrière qui s'étend sur près de quarante ans chez Toyota Motor Corporation, les récits d'Isao Yoshino nous aident à comprendre comment Toyota a délibérément développé la culture de management et d'apprentissage qui fait sa renommée aujourd'hui, et comment Isao lui-même a appris à diriger. Plongez dans Apprendre à diriger, diriger pour apprendre pour découvrir des analyses inédites sur des moments clés de l'histoire de Toyota et méditer sur la réflexion comme source d'apprentissage.