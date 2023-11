Du Vietnam à la Belgique, en passant par la France, Par-delà les silences et les murs, roman familial, explore quatre générations, des années 1920 à nos jours. Des femmes marquées par le poids de la culture, des traditions, des secrets, par la douleur du déracinement, au coeur d'un pays déchiré et meurtri par les guerres. Une plongée dans les coutumes du Vietnam, sa géographie, son histoire, sa politique, sa reconstruction. Un témoignage vibrant sur la violence intrafamiliale subie dès la petite enfance et sur un parcours de résilience. Une illustration de transmissions transgénérationnelles, brisées par la mise en lumière de la vérité. Un plaidoyer inspiré pour la liberté des femmes.