L'honneur des Bastide

D'Avignon aux rivages de la Riviera, les destins croisés de deux familles, entre 1911 et 1948. Amour, secrets, vengeance et trahison se mêlent dans une époque d'espoirs et de mutations. Le début d'une grande saga provençale ! 1911. " On ne s'improvise pas Bastide, on naît Bastide. " Telle est la devise de Virgile, veuf et propriétaire d'une manufacture d'impression sur coton avignonnaise. Ses enfants, Martial et Apolline, sauront bien s'en souvenir... Le regard de Virgile va croiser un jour celui de Tatiana, une aristocrate de trente ans sa cadette, qui a fui la révolution bolchevique. Ils vont connaître le grand amour. Virgile redécouvre les joies de la paternité avec un nouveau fils, Alexis. De son côté, Apolline vit un mariage dénué de passion avec un aviateur anglais, cherchant à oublier Benjamin Braunstein dont elle est amoureuse depuis toujours. Dépité, celui-ci se réfugie dans le travail et crée un studio de cinéma sur la Côte d'Azur. Quant à Martial, jaloux et avide de pouvoir, il se sert de chaque opportunité pour écraser ses proches. Dans les décennies qui suivent, l'histoire emporte la famille dans sa folie - et, avec elle, leurs amis Braunstein, banquiers juifs établis sur la Riviera.