COVID-19 - Les mensonges du gouvernement U.S.. Clefs pour une bio-éthique rigoureuse

"L'expérience du docteur Malone dans le domaine de la recherche scientifique et la bio-défense, avec son analyse incisive et sa lucidité, nous offrent une lecture passionnante. Les forces qu'il détaille avec tant d'acuité continueront à imposer leur influence tant qu'elles ne seront pas contenues par un encadrement digne de confiance mais aussi par la résistance de la population". - Joseph Ladapo, médecin, Directeur général de la santé de l'Etat de Floride et auteur de Transcend Fear : A Blueprint for Mindful Leadership in Public Health (Dépasser nos peurs : encadrer la santé publique en conscience). "Ce livre fait un peu l'effet d'un cauchemar surréaliste, mais un cauchemar dont on ne se réveille pas. Factuel, instructif, jamais sentimental, ce récit fait froid dans le dos. L'ampleur du scandale défie l'imagination. Nous ressortons des révélations de Robert Malone avec le sentiment d'une immense déception, d'un profond mépris pour tous ceux qui ont participé à ce crime contre l'humanité, mais aussi, heureusement, avec des pistes constructives et réalistes pour l'avenir" Geert Vanden Bossche, docteur, virologue et expert en vaccins, ancien membre de l'équipe de la GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).