Le Domaine d'Hauteville. Du château au campus universitaire

Situé non loin de Vevey, le domaine d'Hauteville constitue un ensemble exceptionnel d'architecture nobiliaire du XVIIIe siècle en Suisse romande. En 1760, le domaine est acquis par Pierre-Philippe Cannac, ancien directeur des coches à Lyon. Celui-ci va considérablement agrandir le château et fait appel à un architecte et à un artiste français pour les plans et le décor en trompe-l'oeil des façades. A la fin du XVIIIe siècle, le château passe aux mains des Grand, une famille de banquiers vaudois anoblis par le roi de France. De nombreux aménagements paysagers sont réalisés au cours du XIXe siècle. En 2019, l'université américaine Pepperdine rachète le château d'Hauteville pour y aménager son campus romand, offrant au domaine un nouveau souffle, en continuité avec l'esprit des lieux. Inscrits comme bien culturel suisse d'importance nationale, le château et son domaine ont été classés Monument historique en 2019, une démarche qui a permis au nouveau propriétaire de procéder à une vaste campagne de restauration. Ce livre collectif, dirigé sous l'égide de la section vaudoise de Patrimoine suisse, marque la fin des travaux et l'inauguration du campus. Richement illustré, il vise aussi bien les professionnels qu'un public non spécialisé, mais intéressé par l'histoire et l'architecture romande.