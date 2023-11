Souvenirs d'un distrait

Eloge de la distraction par un maître du genre Distrait, Pierre Richard ? Les cinéphiles en sont persuadés. Au mépris de ses plus grands succès, de La Chèvre au Grand Blond avec une chaussure noire, c'est le titre qu'il donne à son premier film - Le Distrait - qui semble lui coller à la peau. Tout le monde vous le dira, il est l'homme le plus étourdi, le plus gaffeur, le plus rêveur du cinéma français. Mais ne confondons pas le grand écran et la réalité. Partageant des souvenirs souvent invraisemblables et toujours burlesques (tout est véridique), Pierre Richard nous prouve par une démonstration virtuose que la distraction est une question de point de vue. Distraction garantie. " Je n'ai pas peur de l'annoncer : quand vous aurez refermé ce livre, je vous aurai prouvé de manière irréfutable et définitive que je ne suis pas distrait. J'aurai conjuré le mauvais sort, tordu le cou des mauvaises langues - ce qui, entre parenthèses, est un tour de force anatomique -, j'aurai solennellement mis enfin fin, avec le plus grand sérieux, à un demi-siècle de malentendu. " Ces souvenirs ont été coécrits avec Christophe Duthuron, également scénariste et réalisateur.