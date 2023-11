Manoirs. Les sentinelles du Perche

Tapis entre deux collines, accrochés à mi-pente, lovés au bord d'une rivière ou perchés sur une motte féodale, les manoirs du Perche ponctuent le paysage... A la fois discrets et incontournables, ils ne sont jamais là par hasard. S'il affirme le statut social de son propriétaire, petit noble rural, le manoir n'est pas un château. Il est avant tout un lieu d'activité économique pour laquelle l'emplacement est crucial. C'est un monde en soi. On y prie. On y rend la justice. On y vit en quasi-autarcie. Autour du manoir, le paysage, en filigrane, résiste et témoigne du passé. Ici les vestiges d'une enceinte. Là, cachés sous un rideau d'arbres, une motte féodale ou un ancien fossé. Ailleurs une ou deux mares laissent deviner le tracé d'anciennes douves... Il faut être à la hauteur d'un vol d'oiseau pour saisir la complexité et l'harmonie de cette géographie historique et découvrir le Perche et ses manoirs comme nous les avons rarement vus.