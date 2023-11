L'autre monde Cycle 4 L'intégrale : Les brouillons

Depuis quelque temps, la guerre gronde et les soldats de bois se sont mis en marche. Jan rêve de plus en plus souvent de son ancienne vie sur Terre, sa mémoire lui revient peu à peu, ce qui inquiète Blanche. Quant à Abler, toujours obnubilé par son insatiable envie de voler dans le ciel, il profite de l'occasion pour convaincre Jan de se lancer à la recherche de l'étrange appareil volant dans lequel, voilà maintenant plusieurs années, il a atterri sur leur monde. Menant l'enquête, ils arrivent peu à peu à remonter la piste jusqu'aux Brouillons, les habitants d'un pays par-delà les montagnes, ancien terrain d'expériences des dieux créateurs de l'Autre Monde.