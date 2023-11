Jusqu'à tant pis. Tentative d'approche poétique de l'île de Mayotte

Jusqu'à tant pis, c'est l'élan ultime d'une résignation balancée au ciel dans le détroit du Mozambique. Ecrire Mayotte en poésie aujourd'hui, c'est forcément accepter que la lame tranche le fruit. "On essuie la terre et le sang d'un même geste de la main". "Depuis une connaissance approfondie du "pays" et dans une langue très sensible et engagée, ce recueil est un vibrant et éclairant témoignage". Philippe Tancelin