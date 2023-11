L'hospitalité au cœur d'une aventure en terre aixoise. Un collectif accueille des migrants

Le Collectif AGIR est une association créée à la fin de l'année 2015. Il a pour mission d'accueillir des demandeurs d'asile de la région d'Aix-en-Provence. Sept ans plus tard, le Collectif fait le récit de cette aventure qui a permis d'accompagner, depuis sa création, environ 470 migrants, hommes ou femmes, célibataires ou familles, souvent avec enfants. Au-delà de cette histoire, des extraits de récits de vie de migrants et des témoignages de bénévoles illustrent ce vécu. Comment définir une pratique collective, basée uniquement sur la solidarité citoyenne, pour loger autant de personnes, les accompagner dans leurs démarches administratives vers le statut de réfugié, les initier à la langue française... ?? Quels enseignements en tirer ?? Cet ouvrage donne des raisons d'espérer et contribue à la réflexion de ceux qui désirent accueillir dignement l'étranger.