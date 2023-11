L’Afrique au fil de l’eau. Rencontres singulières et solidaires

Avec en fil rouge la coopération et la concertation, Antoine Malafosse retrace ses vingt-cinq années d'engagement en Afrique. Un parcours émaillé d'aventures, au fil d'études et de projets d'accès à ces services essentiels que sont l'eau potable et l'électricité. De multiples anecdotes vous font revivre ses émotions au contact de femmes et hommes leaders d'opinion, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires, techniciens locaux. Des récits colorés et passionnants, d'où émerge un optimisme à toute épreuve. Cet essai raconte aussi une trajectoire personnelle. Partant, jeune adolescent, d'une vision idéalisée des notions d'échange et de fraternité, l'auteur chemine, au gré de rencontres singulières, vers une appréciation plus réaliste des interdépendances nord-sud et particulièrement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Comment ancrer des valeurs, construire un engagement, façonner des convictions, à partir d'expériences vécues sur de multiples territoires ? L'ouvrage présente quelques éléments de réponse et vous invite à participer à la réflexion et à cet engagement pour un monde collaboratif et solidaire.